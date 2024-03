Vicopisano | iniziative per la giornata del fiocchetto lilla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024)12 marzo 2024- L'Amministrazione Comunale dicontinua il suo impegno contro i disturbi del comportamento alimentare anche in occasione del 15 marzo,deldedicata proprio ai DCA. "Il 16 marzo, infatti, alle 17:00 sarà inaugurata, nel giardino del distretto socio-sanitario di Via dei Mezzi a- spiega l'Assessora alle Politiche Sociali, Valentina Bertini -una panchina, sia per aderire alla campagna nazionale, #coloriamocidi, sia come importante simbolo dell'attenzione crescente che la nostra Amministrazione sta riservando alla divulgazione di informazioni, indicazioni e strumenti per i ragazzi e le ragazze che soffrono di queste patologie e anche per le famiglie. A seguire, alle 18:00, ...