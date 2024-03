Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024)DEL 12 MARZOORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA PONTINA: CODE IN USCITA DATRA VIALE CARLO LEVI E IL RACCORDO ANULARE. ANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE SULLA A24-L’AQUILA: FILE IN USCITA DADALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA. QUESTA NOTTE L’A1-NAPOLI SARA’ INTERESSATA DA ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI UN SOTTOVIA. PERTANTO, DALLA MEZZANOTTE E FINO ALLE 5:00 DI DOMANI MATTINA RESTERA’ CHIUSO LO SVINCOLO CHE, PROVENENDO DA NAPOLI, IMMETTE SULLA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ...