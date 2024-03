Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024)DEL 12 MARZOORE 18.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE: FILE ALL’ALTEZZA DI APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA POMEZIA E APRILIA VERSO LATINA SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da ...