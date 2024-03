Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024)del 12 marzoORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA EDS ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BUFALOTTA ETERAMO LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST CODE SULLA DIRAMAZIONENORD ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONESI STA IN CODA SULLA STATALE CASSIA BIS ALTEZZA FORMELLO VERSO LA CAPITALE MENTRE IN VIA SALARIA RA.LENTAMENTI TRAQ FONTE DI PAPA E LA TENUTA SANTA XCOLOMBA DIREZIONERIMANENDO IN VIA SALARIA UN CANTERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral