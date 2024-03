Via libera finale del Parlamento Ue sulle case green | FdI | FI e Lega votano contro Ecco cosa cambia

(Di martedì 12 marzo 2024) Viaalla direttiva, con l’obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2050 per il parco immobiliare dell’Unione europea. È la decisione approvata con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astenuti dalla Plenaria deldell’Ue al termine di un complesso negoziato tra i Paesi membri e le istituzioni comunitarie. Al momento dell’approvazione, l’eurodeputato dellaAngelo Ciocca ha inscenato una protesta suonando un fischietto in aula. La presidente di turno ha tacciato l’azione come «deplorevole e senza precedenti», per poi chiedere a Ciocca di allontanarsi. L’accordo politico prevede vincoli meno stringenti rispetto alle richieste iniziali della Commissione europea e dovrà ora essere confermato dagli Stati membri a ...

