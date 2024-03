Via libera del Parlamento Europeo alla direttiva sulle case green

(Di martedì 12 marzo 2024) STRASBURGO (ITALPRESS) – Ilha adottato in via definitiva le nuove regole per ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra del settore edilizio.Lo scopo della revisione dellasulla prestazione energetica nell’edilizia è di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici nel settore edilizio entro il 2030 e pervenireneutralità climatica entro il 2050. Tra gli obiettivi figurano anche la ristrutturazione di un maggior numero di edifici con le prestazioni peggiori e una migliore diffusione delle informazioni sul rendimento energetico.Laè stata approvata dalin via definitiva con 370 voti favorevoli, 199 voti contrari e 46 astensioni.Secondo la nuova normativa, tutti i nuovi edifici ...

