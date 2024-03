Vi racconto la settimana delle grandi bugie Il podcast di Cerno | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Nuova puntata dibyl, ildel direttore de Il Tempo Tommaso. Siamo nella. Da una parte le elezioni regionali in Abruzzo, con la sinistra che ha raccontato la favola dell'effetto Sardegna e del campo largo. Dall'altra le ombre del dossieraggio Striano, un bancomatinformazioni private e sensibili utilizzato per danneggiare carriere e campagne, come la macchina del fango che si è mossa per azzoppare Silvio Berlusconi alla corsa al Quirinale. Una narrazione inquinata, un cortocircuito tra politica e informazione. Di questo e altro parla la seconda puntata dibyl con Tommasodall'edicola multimediale de Il Tempo, a Piazza Colonna. Buon ascolto.