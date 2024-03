Vi racconto il mio amico Giuanin Coccolato dai figli e dai nipoti dopo la perdita della moglie Paola»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) "Incontrare Giovanni Trapattoni mentre cammina sul lungo viale di Cusano Milanino con chi gli sta vicino è sempre piacevole. D’inverno è tutto imbacuccato e quasi non lo si riconosce, però se poi si ferma a parlare allora apre il suo album di ricordi. Bellissimi". Giuliano Sala, apprezzato opinionista televisivo e tifoso juventino, conosce da una vita “Giuani“, avendo vissuto di fronte all’abitazione di Romilda, l’amata sorella dell’ex allenatore, consacrata nelle Suore di Maria Bambina e scomparsa nel 2013. "C’era grande amicizia fra le nostre famiglie, e un legame ancora fortissimo con Trapattoni. So che giocava all’oratorio, e poi a Niguarda... suo papà non voleva ma quel ragazzo nato in una vecchia cascina ha segnato la storia". Gli ultimi anni di Trapattoni non sono stati facili. La malattia, la sofferenza ...