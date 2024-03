“Vi devo dire quando uscite” Grande Fratello | Cesara informa i concorrenti | restano gelati

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo tante, infinite tribolazioni i superstiti del2023 hanno scoperto chi tra Letizia Petris, Paolo Masella, Anita Olivieri e Rosy Chin a chi spettava il posto in Finale oltre alla temibile Beatrice Luzzi ed è stata festa per la cuoca. Adesso fuori anche la data delgiorno e grazie aBuonamici. Sono mesi, settimane che sia il pubblico di telespettatori del2023 cercano di indovinare la data dell’attesissima Finale che ha avuto il sapore di un’oasi nel deserto, per fin troppo tempo.Buonamici, nel corso della 43esima puntata, ha messo fine ai dubbi degli spettatori. Ala Finale?Buonamici dà l’annuncio sulla ...