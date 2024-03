Vernice in un canale di scolo | deturpato un costone a Ischia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn autentico sfregio ambientale è quello scoperto nei giorni scorsi a Sant’Angelo, sull’isola d’, dove attraverso undipluviale sono stati smaltiti diversi litri di liquido bianco che sono colati lungo una una falesia nell’area di Cava Ruffano deturpandola vistosamente. Si tratta quasi certamente dei residui provenienti da lavori edili in corso in un immobile della zona che sono stati smaltiti sbrigativamente e senza alcuna precauzione ma che hanno poi finito per macchiare parecchie decine di metri quadrati di roccia in uno degli angoli più suggestivi dell’isola d’. Il fatto, di cui si è occupato anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli attraverso i suoi canali social, è stato denunciato alla Guardia Costiera isolana che avrebbe già individuato i ...