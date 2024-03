Vermi parassiti trovati nel cervello di un uomo dopo che probabilmente aveva mangiato pancetta poco cotta

(Di martedì 12 marzo 2024)nel: la terribile scoperta Undi 52 anni negli Stati Uniti è stato sorpreso dai medici per la presenza dinel suodurante una visita per dolori da emicrania. La tenia Le larve di una tenia chiamata “Suole in nastro”, comunemente trovata nei maiali, infettano l’a causa dell’ingestione di carne di maialeo feci che contengono le uova del parassita. Le condizioni associate Il consumo di uova o larve è collegato alla taeniasi, mentre nel caso dell’si è sviluppata la cisticercosi, con cisti che si sviluppano nel tessuto muscolare L'articolo proviene da News Nosh.

