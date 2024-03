Verme di acque profonde “tappeto magico vivente” in Technicolor scoperto vicino a una fuga di metano al largo della Costa Rica

(Di martedì 12 marzo 2024) Scoperta di una nuova specie didiScienziati hanno individuato undidi colore rosato alpacifica del. La nuova specie, chiamata Pectinereis strickrotti, è stata scopertaa unadi. Caratteristiche unichespecie Questosegmentato lungo circa 10 centimetri presenta escrescenze simili a piume sui lati chiamate parapodi, utili per l’assorbimento dell’ossigeno dall’acqua. Ha anche mascelle a forma di tenaglia per catturare prede, sebbene la sua dieta sia ancora sconosciuta. Una scoperta sorprendente Il team di ricercatori ...

"Non dovrebbe esistere in queste acque", ricercatori sorpresi da questa rara balena: Nelle acque costiere del New England, scienziati hanno assistito a un evento di straordinaria rarità: la comparsa di una balena grigia, una presenza creduta estinta in quest'area dell'Oceano Atlantico ...tech.everyeye

Scoperto un nuovo Verme “tappeto volante” che vive nelle fuoriuscite di metano al largo del Costa Rica (VIDEO): Lo studio “A remarkable new deep-sea nereidid (Annelida: Nereididae) with gills”, pubblicato su PLOS ONE da un team di ricercatori del Centro de Scoperto un nuovo Verme “tappeto volante” che vive nell ...greenreport

Tenia solium: ingerisce mentre mangia salumi il Verme solitario scoperto a causa delle frequenti emicranie: All'origine di questi disturbi, una tenia, un parassita generalmente presente nella carne cruda, che si era sviluppata nel suo cervello ...ilmetropolitano