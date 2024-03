Veneto | Salvini e l’ipotesi di correre da soli | “Lavoriamo per l’unità | ma se ci saranno incompatibilità non sarà scelta nazionale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Male la Sardegna, bene l’Abruzzo, ora la Basilicata e poi si vedrà. Con un punto fermo: “Ilnel 2025 ovviamente era, e per quello che mi riguarda rimarrà orgogliosamente leghista”. Parola di Matteo, che ha fatto intendere qualela posizione del Carroccio sulle elezioni del prossimo anno nella regione governata da Luca Zaia. In stand by la lotta interna al centrodestra per il terzo mandato all’attuale presidente, per il vicepremier il colore politico delnonmai in discussione, tanto che, rispondendo sull’eventualità di una corsataria del Carroccio, ha detto: “Noiper il centrodestra unito ovunque. Se in qualche singolo caso a livello locale ci, o questioni fra tizio ...