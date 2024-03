Vendesi Repubblica Il PD pensa a una cordata Alla Tgr Lazio arriva Antonella Armentano Contenti Fratelli d' Italia e Unirai

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 12 marzo 2024) Dalle parti di Via Cristoforo Colombo da tempo le acque non sono proprio tranquille. Il quotidiano La, fondato da Eugenio Scalfari, non vive più momenti di gloria. Per questo John Elkann, presidente del gruppo GEDI (editore anche de La Stampa, Secolo XIX e canali radiofonici e web), sta s