Vannacci torna in libreria | Non esiste un gene gay

«Si tratta della solita inchiesta a orologeria». La Lega di Matteo Salvini non ha dubbi. Sul tavolo (anzi, in prima pagina sul Corriere della Sera) ci sono le tre contestazioni che gli ispettori ... (liberoquotidiano)

Elezioni europee, social bocciano candidatura Vannacci: no per 60%: (Adnkronos) - I social bocciano la possibile candidatura del generale Roberto Vannacci alle prossime Europee. E' quanto emerge dall'analisi realizzata da Vis-Factor in esclusiva per Adnkronos su post ...palermomania

Crosetto “Italia potenzi esercito, non può affidarsi solo a Usa”/ “Serve Difesa Ue. Vannacci Ci sono regole”: Guido Crosetto (ministro Difesa) sollecita una Difesa Ue e il potenziamento dell’esercito in Italia: “Non ci sono solo Usa”. Il commento al caso Vannacci ...ilsussidiario

Fiorello a Viva Rai2!, il flop in tv di Chiara Ferragni: “Come facciamo a commentare”: Fiorello nella puntata del 4 marzo di “Viva Rai2!” si trova in difficoltà. Chiara Ferragni da Fabio Fazio: “Non è successo nulla”. Delirio per Stash.dilei