Vannacci | l' insostenibile inutilità del nuovo libro del generale

(Di martedì 12 marzo 2024) Il coraggio vince non dice niente di(per fortuna) ed è un panegirico autoassolutorio e propagandistico di cui si poteva tranquillamente fare a meno

Generale Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa, la Procura militare indaga su feste e cene: La Procura militare avrebbe aperto un’inchiesta sul periodo in cui il generale Roberto Vannacci aveva un incarico a Mosca: ci sarebbero anomalie nelle richieste di rimborso, di indennizzi e nell ...fanpage

Vannacci sotto inchiesta peculato e truffa: «Potrei candidarmi lo stesso». La Lega: «Azione a orologeria»: «Ha visto che tutti parlano di me» Più che preoccupato, il generale Roberto Vannacci sembra quasi compiaciuto. Non - ovviamente - per l’ispezione ministeriale che gli contesta alcune ...ilmessaggero

Vannacci indagato per istigazione all’odio razziale: Firenze, 26 febbraio 2024 – Nuovi guai per il generale Roberto Vannacci. Dopo la notizia di due giorni fa di un procedimento aperto nei suoi confronti per peculato e truffa, l’autore de Il ...lanazione