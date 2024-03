Vandali alla Misericordia di Fucecchio | sfondata la vetrata con un mattone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024)(Firenze), 12 marzo 2024 –in azione nella nottedi. Tra l’11 e il 12 marzo hanno sfondato con unla porta a vetri della sede delle onoranze funebri, adiacente all’ingresso dell’Associazione con corso Matteotti 28. Una dipendente, entrata in servizio alle 6,30 si è accorta del danno e ha subito avvertito il governatore Ciro Macchiaroli che ha sporto denuncia ai carabinieri per attoco contro ignoti. “Un fatto gravissimo e inaccettabile soprattutto perché rivolto contro un'associazione di volontariato come lache opera sul territorio solo ed esclusivamente a fini umanitari – commenta amareggiato Macchiaroli -. Sarebbe opportuno che in un corso Matteotti così accuratamente ...