Valditara | “Compito della scuola è individuare e valorizzare talenti e abilità diverse”

(Di martedì 12 marzo 2024) "Quest'anno fiera Didacta Italia è particolarmente interessante perché ha deciso di dedicare l'edizione 2024 a Don Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani e delle loro scuole. Padre e maestro di gioventù, lo aveva definito Giovanni Paolo II. Ma soprattutto, suo è un pensiero bellissimo che faccio mio: 'In ognuno di questi ragazzi vi è un punto accessibile al bene:di un educatore è trovare quella corda sensibile e farla vibrare'. E' un po' il temalucerna dell'olio, che ho più volte utilizzato, e del fuoco che ladeve sapere accendere". L'articolo .

Scuola, parla Valditara: "Lavoro per una scuola che metta al centro lo studente: più orientamento, meno docenti precari, lotta alla violenza": Gli studenti chiamano, il Ministro risponde Ma come avrà intenzione di dare seguito, concretamente, a questi input il destinatario del messaggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe ...tgcom24.mediaset

SCUOLA/ Valutazione nella primaria, a chi giova non saper esprimere giudizi chiari: È scontro sul ritorno alla valutazione per giudizi sintetici. Segno chiaro della perdita di identità in cui si dibatte la nostra scuola ...ilsussidiario

Mentre Mattarella affida a Meloni il Compito di formare il nuovo governo, Striano interroga il database dei possibili ministri: Mentre il tenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano nega l'attività di dossieraggio sui politici ecco le interrogazioni dei database sui candidati del centrodestra alla vigilia delle elezioni ...italiaoggi