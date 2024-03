Valanga ad Alagna in Valsesia | grave uno sciatore travolto mentre faceva discesa libera

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 12 marzo 2024) Nell'area di, nel Vercellese, unasi è distaccata sulle piste da sci, coinvolgendo due sciatori negli impianti di Monterosa Ski. Per fortuna, entrambi non sono in pericolo di vita. Il presidente del comprensorio, Andrea Colla, ha chiarito: "Lanon ha colpito la pista, ma ha coinvolto due free rider. Le nostre piste non sono state interessate. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 ed è il primo di quest'anno".