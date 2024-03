Urla Allah Akbar con una roncola in mano | poi ferisce due poliziotti e un' infermiera

(Di martedì 12 marzo 2024) È finito di nuovo nei guai, in manette. Un ragazzo di 27 anni, cittadino libico con precedenti, è stato arrestato lunedì 11 marzo a Lodi con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito duee un'. Il 27enne - già arrestato nel 2022 a Voghera...

Scene di panico al pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un uomo di 35 anni si è messo a gridare frasi in lingua araba, ripetendo più volte l'espressione Allah ... (today)

Lodi – Era sul treno della linea S1 in partenza per Milano ma senza biglietto . Quando gli è stato chiesto di scendere si è rifiutato e all'arrivo della polizia ferroviaria avrebbe fatto ... (ilgiorno)

Lodi, non scende dal treno, picchia due poliziotti e un’infermiera che lo doveva visitare: arrestato 27enne che si definiva “soldato di dio”: Già due anni fa aveva aggredito le forze dell’ordine brandendo una roncola e Urlando “Allah Akbar”: esclusi contatti con il terrorismo ...milano.repubblica

"Sottomettetevi ad Allah". In Europa torna l'odio anticristiano: L'odio anticristiano arde nel cuore dell'Europa. In Francia profanato un cimitero con scritte inneggianti all'islam e alla sottomissione ad Allah. In un solo anno, simili episodi di intolleranza cresc ...ilgiornale

