Uomo armato tiene in ostaggio passeggeri di un bus | Bambini e anziani a bordo

(Di martedì 12 marzo 2024) Idi un autobus sono tenuti inall'interno della stazione degli autobus di Rio de Janeiro. Come riporta il quotidiano brasiliano O Globo, sul posto sono presenti gli agenti del Battaglione operativo speciale della polizia (Bope). Secondo le prime informazioni della polizia...

Bergamo. Altra rapina in città dopo le due tentate tra mercoledì e giovedì nella zona della stazione ai danni di uno studente e di un giovane barista. Questa volta è successo nei pressi della ... (bergamonews)

Fabriano (Anona), 22 febbraio 2024 – : panico al centro commerciale : arrivano poliziotti e agenti di polizia locale he verificano che si trattava di un arma giocattolo e lui, 52enne disoccupato ... (ilrestodelcarlino)

Momenti di terrore per una donna di 62 anni de ruba ta di un orologio ed alcuni gioielli . L’episodio si è verificato ieri sera, giovedì 29 febbraio, nel quartiere Parioli, a Roma. Un Uomo , con ... (thesocialpost)

Agguato nella zona orientale di Napoli: ucciso un Uomo: L'episodio è avvenuto quasi contestualmente ad un altro analogo, a corso Campano, a Giugliano in Campania, dove nei pressi di un supermercato l'Uomo è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco.napolitoday

Agguato a San Giovanni a Teduccio: un Uomo ucciso nei pressi di un parcheggio: Nella periferia Est di Napoli, precisamente a San Giovanni a Teduccio, un Uomo è stato ucciso questa sera, 12 marzo, sul corso Protopisani ...ilcrivello

Rio de Janeiro, passeggeri in ostaggio su un autobus. «Un Uomo armato ha già sparato». Ci sono bambini e anziani: Terrore in Brasile. I passeggeri di un autobus sono tenuti in ostaggio all'interno della stazione degli autobus di Rio de Janeiro. Sul posto sono presenti gli agenti del Battaglione ...ilmessaggero