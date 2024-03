Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 12 03 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 12 marzo 2024) La vedete la faccia mezza schifata di Brando Ephrikian qua sopra? Ecco, probabilmente sarà proprio questa l’espressione con cui oggi concluderà il suo cammino a! Sempre che oggi scelga, eh, perché ormai questo trono è così confusionario, caotico e privo di ogni logica, che non mi stupirei nemmeno se alla fine fosse lui a non presentarsi, o se vedessi le corteggiatrici uscire dal programma con due tizi a caso del parterre over! No, vabbé, io comunque mi sto divertendo, devo confessarlo. Ci sono troni che sono rimasti impressi per la bellezza delle relazioni che sono nate, per il forte interesse tra tronista e corteggiat* che trapelava dallo schermo, e ci sono troni che sono rimasti nella storia per il trash puro che ci hanno regalato. Ora, non voglio esagerare, e quindi non azzardo un paragone col trono di Federico Mastrostefano o con ...