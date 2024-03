Uomini e Donne Anticipazioni | Lite Furiosa Tra Tina e Gemma!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 12 marzo 2024) Nell’ultimissima registrazione di, Ida Platano ha mandato a casa uno dei suoi corteggiatori. Il suo percorso continua solo con Mario e Pierpaolo e tutto fa pensare che li porterà sino alla fine del suo percorso. Novità anche perGalgani che torna prepotentemente al centro della scena. Tra lei eCipollari ci sarà uno scontro di fuoco, proprio come ai vecchi tempi. Ecco tutto quello che è accaduto in studio! Ida elimina Daniele, poi discute con Mario e Pierpaolo Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione didove ancora non c’è stata la scelta di Brando. Il tronista e le due corteggiatrici non erano presenti in studio e quindi è auspicabile che le scelta sia rimandata di 24 ore, quando tutti quanti torneranno in studio per una nuova ...