Uomini e donne anticipazioni | Brando ha scelto | Raffaella o Beatriz? Ecco con chi è uscito il tronista

Novità a Uomini e Donne , il dating show dei record condotto da Maria De Filippi e in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Dopo un tira e molla durato diversi mesi, con anche numerosi colpi di scena e ... (quotidiano)

La scelta di Brando Ephrikian è avvenuta martedì 12 Marzo 2024, durante una nuova puntata di Uomini e Donne registrata agli studi del Centro Titanus Elios, situati in Via Tiburtina 1361. Come di ... (anticipazionitv)