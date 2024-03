Uomini e Donne anticipazioni | Brando ha deciso? Tensione alle stelle

Armando Incarnato, da Uomini e Donne al cinema: «In Gomorra 4 mi rifiutai di girare un scena e mi mandarono via»: Armando Incarnato ha fatto un salto nella sua carriera nel mondo dello spettacolo. Un salto in avanti non da poco. Dal dating show di Canale 5 al set cinematografico. Non male per uno ...ilmessaggero

“Essere o non essere genitori”, al Circolo dei lettori voci maschili e femminili: “Voci di donna”, il festival letterario del Circolo dei lettori che da anni accompagna il mese dedicato alle Donne, prosegue questa sera, martedì 12 marzo, con il primo di tre appuntamenti contrassegn ...lavocedinovara

Livorno, percepivano il reddito di emergenza senza averne diritto: scovati 40 furbetti: Gli Uomini e le Donne finiti sotto la lente della finanza soggiornavano anche in una struttura a carico dello Stato ...iltelegrafolivorno