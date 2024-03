Unrwa | uccisi più bambini a Gaza che in 4 anni di guerre

(Di martedì 12 marzo 2024) "Il numero diin poco più di 4 mesi aè superiore al numero diin 4diin tutto il mondo. Questa guerra è una guerra contro i. È una guerra contro la loro infanzia e il loro futuro". Lo scrive su X il commissario generale dell'(l'agenzia Onu per i profughi palestinesi) Philippe Lazzarini.

Gaza: von der Leyen, prossimi fondi a Unrwa dopo messa in atto misure concordate: Strasburgo, 12 mar 09:31 - (Agenzia Nova) - L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino oriente (Unrwa), riceverà le tranche successive di ...agenzianova

Mo: M5s, Pd e Avs, ‘Tajani riferisca in aula su finanziamento Unrwa’: Ero anche io parte di quella missione: la guerra uccide con le bome ma anche per fame ... pericolose perché permetterebbero a qualcuno di non morire. Unrwa è la spina dorsale dell’esistenza di Gaza e ...ilsannioquotidiano

Gli Houthi minacciano ancora l’Italia. Svezia e Canada riprendono i finanziamenti all’Unrwa: Credendino, capo di Stato maggiore della Marina Militare: «Se attaccati, reagiremo». L’agenzia Onu denuncia torture sugli impiegati arrestati ...corriere