Università | al via edizione 2024 hackathon per studentesse Stem di Mezzogiorno e Isole

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 12 marzo 2024) Iniziativa “Women Shape the Future” promossa da Philip Morris, progetti inviati entro il 4 maggio Parte la secondadi “Women Shape the Future”, l’promosso da Philip Morris nell’ambito del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences, il centro di Philip Morris per l’alta formazione delle competenze legate a Industria 4.0, in collaborazione con Codemotion,