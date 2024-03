Unimore inaugura l’848° anno accademico | tre i nuovi corsi di laurea

(Di martedì 12 marzo 2024) Modena, 12 marzo 2024 – Si è tenuta a Mantova la cerimonia dizione dell'848°di, il momento più solenne per la comunità universitaria di Modena e Reggio Emilia. Il Rettore nella sua relazione ha evidenziato gli sviluppi dell'ateneo: aumento del personale del 16% dal 2020, miglioramento dei rapporti studenti/docenti e sfide nell'ottimizzazione dei servizi. In conclusione l’intervento di Emma Marcegaglia. È stato ufficialmentetodi. L’evento, che sottolinea l’avvenuta apertura delle attività didattiche di questa plurisecolare università, tra più antiche d’Italia e d’Europa, si è tenuto questa mattina, martedì 12 marzo 2024, presso il Teatro scientifico di Bibiena a ...

