Un’esperienza di orientamento sul territorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Il 20 ottobre 2023 le classi terze della scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello di Solaro hanno visitato la ditta Sew Eurodrive Smart Factory di Solaro, nell’ambito del progetto di. Scesi dal pullman, gli studenti si sono ritrovati davanti a un enorme edificio bianco, costruito in chiave moderna e industriale e, appena entrati, hanno scoperto un ampio ingresso ordinato e pulito. Una responsabile del reparto Marketing ha accompagnato ogni classe in una sala presentazioni, abbastanza spaziosa da contenere più o meno venticinque persone. All’interno c’erano un monitor collegato al computer, un podio per le conferenze con un microfono e una scrivania. Qui è stata mostrata una presentazione in formato video che ha illustrato dove, quando, e soprattutto chi ha fondato la ditta. I ragazzi hanno così appreso che l’azienda è nata in Germania nel 1931, ...