Una volata in salita | Zirkzee fuori un mese Odgaard e Castro cercano i gol Champions

(Di martedì 12 marzo 2024) Non ci voleva. Le cattive sensazioni, purtroppo, hanno trovato riscontro nella risonanza magnetica: undi stop per Joshua. Laper laLeague e l’Europa inizia con la peggior notizia possibile: il Bologna perde il suo capo cannoniere. "Dovremo valutarlo nei prossimi giorni", aveva detto dopo il match con l’Inter Thiago Motta, lasciando intendere il timore di qualcosa di serio. Qualcosa di serio aveva già fatto immaginare la scena diaccompagnato a braccia da due steward nel sotto passaggio, dopo la sostituzione con l’Inter a dieci minuti dal termine. Ieri, la conferma: "Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshuahanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 ...

"Lo conosco da vent’anni e ancora non so se è destro o mancino”, disse di lui il Kaiser Franz Beckenbauer, che l’ha preceduto solo di pochi giorni nel Valhalla dei campioni del calcio. Di destro ... (ilfoglio)

UNA ZALF IN CRESCITA, ORA POPOLARISSIMA E GP SAN GIUSEPPE NEL MIRINO: In contemporanea, a Civitanova Marche (An), da segnalare il bellissimo sprint del giovane Matteo De Monte: il ragazzo friulano, al suo primo anno tra gli Under 23, si è reso autore di una splendida ...tuttobiciweb

Valentina Ferragni vola alla notte degli Oscar: sarà lei l’erede dell’impero Ferragni: Valentina Ferragni Oscar 2024 ha presenziato al party di Elton John. Imprenditrice e influencer, sembra pronta a raccogliere l'eredità della sorella ...rumors

Luca Nardi batte Djokovic, che impresa a Indian Wells: l'azzurro vola agli ottavi. «Senza parole, Nole è il mio mito»: Una vera e propria impresa, se si pensa che era dal 2008 che il serbo, numero 1 del ranking mondiale, non perdeva non perdeva contro un giocatore fuori dai top 100. Hard to put this one in words ...leggo