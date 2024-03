Una tribuna dedicata a Uliano Vettori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Il nome diper ladello stadio tenuta a battesimo 70 anni fa dallo stesso indimenticabile mister, allora atleta dei Leoni. Il 6 gennaio 1954 il Poggibonsi ospitò il Modena in un’amichevole organizzata nel rinnovato impianto di gioco. Il vecchio Tondo di Cimamori, area equestre "prestata" al calcio, si preparava a diventare a ogni effetto un campo sportivo. Nell’occasione il taglio del nastro degli spalti freschi di costruzione. Nel match inaugurale il Poggibonsi, club di Promozione forte di molti ragazzi della zona affidati alla maestria del tecnico colligiano Gino Manni, riuscì a superare per i 1-0 i Canarini. Gol decisivo del diciassettenne. Unache, in pratica, gli apparteneva già in origine. Ora l’intitolazione (nella foto), presenti il sindaco Bussagli, ...