Una tangente per farsi assumere e continuare a lavorare | imprenditore condannato a 3 anni e 10 mesi

(Di martedì 12 marzo 2024) Il Tribunale di Milano lo haa 3e 10. A processo per estorsione era finito Angelo Casnedi, della società Mpm con sede a Brignano Gera d’Adda, attiva negli appalti di Esselunga. È accusato di aver obbligato degli operai stranieri a pagare da un minimo di 100 a un massimo di 2mila euro in tranche per essere assunti, o per ottenere il rinnovo dei contratti con l’azienda e con le agenzie di somministrazione. Il giudice ha riconosciuto il 54enne colpevole di tutte e tre le estorsioni contestate dalla Procura di Milano (che aveva chiesto 3e 9di pena), ha concesso le attenuanti generiche e lo haal pagamento di spese legali e 3mila euro di provvisionale per ciascuno dei tre lavoratori del Bangladesh, costituti parte civile nel processo. Vuoi ...