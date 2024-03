Una Storia per Zanica | gli autori presentano in Bcc il loro lavoro di ricerca storica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024) Il titolo è già di per sé elemento di curiosità: “Unaper”, non “Ladi”, come dire, se qualcuno ha altro da raccontare si faccia avanti, è il benvenuto. Il volume è caratterizzato da contenuti accurati che trasudano passione,, ostinazione da parte di Carla Castelli e Gigi Nava, con il sostegno di tante persone che hanno fornito ilcontributo per il suo completamento. Nella pagina dei ringraziamenti emerge chiaramente come l’opera sia frutto di un largo coinvolgimento, sotto la guida sapiente e (molto) paziente degli. “Unapernasce in un particolare periodo del nostro cammino”affermano gli“un pit stop pandemico inaspettato, dopo anni di relativa ...