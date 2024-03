Una scuola meno astratta e più vicina alla vita di tutti i giorni E più laboratori Il pensiero di Valditara | “Partire dalla realtà per arrivare alla teoria”

Charles Spencer , fratello di Lady Diana , ha raccontato di aver subito abusi durante l’infanzia. In un’intervista rilasciata in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro, A very private ... (news.robadadonne)

scuola: quattordicimila candidati, ma le cattedre in Sardegna sono solo 1464: Al via il maxi concorso per insegnanti dell’infanzia, primaria e secondaria. Il bando del ministero dell’Istruzione ha assegnato pochi ruoli all’isola ...lanuovasardegna

C’è un mercato del Fentanyl anche in Italia. “La ‘ndrangheta sta testando il mercato. Rapper e trapper cattivi maestri”: La Presidenza del Consiglio con i ministeri della Salute, della scuola e dello Sport fanno quadrato per la prevenzione: “E’ a basso costo e se non agiamo diventerà facile da trovare”. I rischi: 50 vol ...quotidiano

Piano Banda Ultra Larga, Open Fiber incontra gli studenti valdostani: AOSTA (ITALPRESS) – Avanza il piano per la realizzazione della rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) ad altissima velocità, oltre 1 Gigabit al secondo, in Valle d’Aosta. Un’infrastruttura che ...lanuovasardegna