Una macchina da gol. Tutti pazzi per RoboKoop

(Di martedì 12 marzo 2024) Negli ultimi due mesi Teun Koopmeiners ha segnato 10 gol in 10 partite tra campionato e Coppa Italia. Esattamente un gol a partita. E sono statigol pesantissimi e determinanti nel risultato finale. Dall’incornata all’Olimpico contro la Roma alla doppietta in Coppa Italia nella vittoria 2-1 al Meazza contro il Milan, dalla rete a Genova su punizione, la rete del 2-1, che ha spianato la strada alla Dea, al rigore ancora a San Siro contro i rossoneri per l’1-1 di due settimane fa, fino alla doppietta all’Allianz Stadium, contro la Juventus che molti addetti ai lavori indicano come la prossima destinazione dell’olandese “segnante”. Contatti tra la dirigenza bianconera e quella atalantina ci sono stati, come con lo staff del giocatore, ma un Koopmeiners così devastante non può valere “appena” 60 milioni, e probabilmente nemmeno il palcoscenico di una squadra ...