Una folla commossa e composta per l’ultimo saluto a Giuseppe | il 17enne morto in un incidente stradale

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Non poteva che esserci un bagno diper, commosso,della comunità di Formia aMaiolo, conosciuto affettuosamente come “Peppe”. Una giornata triste anche dal punto di vista climatico, con un sole pallido che ha illuminato il sagrato della chiesa di una luce strana, quasi surreale, come surreale è stato dover assistere al funerale di un ragazzo di appena 17 anni… Centinaia di giovani, amici e membri della comunità, hanno aspettato alle 14 l’arrivo del feretro con la salma di Peppe, proveniente da Latina. Dopo i funerali, una pioggia intensa ha accompagnato il commiato, rendendo l’addio ancora più malinconico. All’interno della chiesa del Buon Pastore, gremita di persone, ma tanti sono rimasti fuori, la bara bianca adornata con foto di ...

