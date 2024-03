Una coda di cavallo foltissima grazie alle extension morbide e dall' aspetto naturale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 12 marzo 2024) Il red carpet degli Oscar 2024 sono stati l’occasione per Vanessa Hudgens (35 anni) di mostrare al mondo di essere incinta (è sposata da dicembre con Cole Tucker, campione di baseball). Il look scelto è perfetto: abito all black perfetto accompagnato da un’acconciatura maternity style folta e lunghissima, realizzata con l’aiuto di ciocche extra. Capelli, i tagli di tendenza del 2024. Ecco tutte le ispirazioni da copiarestar X ...