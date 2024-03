Un super Vela affonda l’Invictus Livorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024)viareggio 94 invictus53VIAREGGIO: Giammattei 5, Albizzi 19; Ghiselli 8, Plaia 2, Taylor 15, Simonelli L. 11, Romani 6, Bo 10, Biagiotti 10, Simonelli F., Lopes Siera 8. All.: N. Bonuccelli. INVICTUS: Odagwe 5, D’Attilio 8, Pappalardo 8, Vincenzini 4, Giannetti 5, Mele 3, Bonciani 7, Fiore 4, Pedrasso Aldrovandi 7,Cucciolini 2. All. Monetti. Arbitri: Giordani di Piombino e Zucchini di Grosseto. Note: parziali 20-12; 52-31; 76-35; 94-53. Tiri liberi: 14/27; Invictus: 9/21. VIAREGGIO – Una partita da sogno, meglio sarebbe dire da fantascienza, quella delnella nona di ritorno contro Invictus. Una vittoria importante e con un vantaggio così ampio che è difficile, se non impossibile, ricordare in un incontro di ...