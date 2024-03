Un Pd moderato e di governo è l’unica alternativa alla maggioranza perpetua della destra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 12 marzo 2024) Forse il punto è sempre questo: «Perché i partiti proletari hanno fallito? Essi non conoscevano la situazione in cui avrebbero dovuto operare, essi non conoscevano il terreno su cui avrebbero dovuto dare la battaglia. Noi non conosciamo l’Italia. Peggio ancora: noi manchiamo degli strumenti adatti per conoscere l’Italia, così com’è realmente…». È un passo di una lettera scritta cento anni fa da Antonio Gramsci, dunque all’indomanidisfatta dinanzi al fascismo. «Noi non conosciamo l’Italia»: sembra valido anche oggi. Per due settimane si è strombazzato di un vento cambiato, di spta, di unimpaurito, spacciando una elezione regionale in Sardegna come il giudizio di Dio. È spuntato nella nottepolitica un magico campo largo manco fosse il Comitato di Liberazione Nazionale. Sui giornali Giuseppe ...