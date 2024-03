Un nuovo veicolo per la Misericordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Unmezzo dedicato all’antincendio boschivo per ladi Bibbiena, che permetterà di garantire prontezza operativa nelle diverse attività di vigilanza, prevenzione e intervento. L’associazione casentinese è stata dotata dalla federazione regionale delle misericordie della Toscana, di un fuoristrada 4X4 attrezzato con modulo antincendio, cisterna e pompa. "Il Casentino – spiega Enrico Cipriani, responsabile del servizio – è una delle zone più verdi d’Italia, e di conseguenza, abbiamo ritenuto importante porre la nostra struttura organizzativa a disposizione del territorio. Ilmezzo a disposizione, permetterà di intervenire in prontezza operativa in caso di bisogno, con un servizio che sarà garantito in ogni periodo dell’anno".