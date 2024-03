Un nuovo concetto di bellezza nell’hair care estetico di Nouvelle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 12 marzo 2024), estetica, ma anche grande attenzione alla cura del capello:– marchio professionale diffuso in oltre 80 paesi del mondo – torna a Cosmoprof con una nuova linea di prodotti pensata per i parrucchieri e per le consumatrici più esigenti che amano la ricerca dei dettagli unita alla semplicità di utilizzo. HSA si presenta all’edizione 2024 dell’evento con una ricca offerta di innovazioni e lanci, sia nella divisione private label che in quella dedicata ai brand di proprietà. Routine personalizzata tra luminosità e idratazione con Every You Dall’azione sinergica di olii preziosi e altamente performanti come l’olio di Jojoba, Monoi e Argan, uniti a una potente miscela di proteine del grano e amminoacidi, nascono 8 prodotti ideali per i lavaggi frequenti e adatti a tutte le tipologie di capello, dal più sottile a quello più grosso. Every You ...