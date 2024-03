Un lido al parco Nord | a Bologna arriva il ‘mare’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 – Se il nuovo progetto urbanistico che trasformerà nei prossimi anni, Fiera e via Stalingrado aveva lo scopo di sorprendere, in parte forse ce l’ha fatta. Mentre via Stalingrado si trasformerà in un grande boulevard alberato in stile europeo, e la superficie diraddoppierà passando da 25 a 50 ettari, sarà realizzato anche un vero e proprio. Si tratta di 14mila metri quadrati di nuove aree balneabili sull'acqua e di 500 metri per un nuovo waterfront urbano, cioè una passerella su cui poter passeggiare o fermarsi per guardare il lago. Si potrà fare nuoto e surf: verranno costruite infatti una piscina olimpionica e una vasca da surf. Ci saranno poi i giochi d'acqua e persino un palco galleggiante nella parte finale di un molo ...