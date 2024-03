Un danno enorme | rumors da Londra su Kate | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Come molti fotografi dilettanti, anche io occasionalmente mi cimento con qualche lavoro di modifica. Voglio esprimere le mie scuse per qualsiasi confusione abbia potuto causare l'immagine che abbiamo condiviso ieri. Spero abbiate festeggiato una felice festa della mamma. C». Sono le 10.30, ora di, di lunedì 11 marzo quando dalle pagine social dei principi del Galles arrivano le scuse di Catherine Middleton per aver manipolato la foto diffusa da Kensington Palace in occasione della festa della mamma, che nel Regno Unito si celebrava il giorno precedente.si è presa tutte le colpe di un'immagine che ha sconcertato i più per il modus operandi della sua diffusione. Il comunicato della principessa segue, infatti, la decisione delle maggiori agenzie di stampa internazionali, senza precedenti per quanto riguarda la famiglia reale inglese, che ...