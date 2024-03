Un caffè per ritrovare il buonumore

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Il, una delle bevande più amate e consumate al mondo, non è solo un piacere per il palato, ma può avere anche effetti positivi sull’umore. Una metanalisi pubblicata su Frontiers in Nutrition ha esaminato l’impatto delsul benessere emotivo, rivelando che il consumo moderato di questa bevanda può contribuire a migliorare l’umore e ridurre i sintomi depressivi. Benefici delsull’umore Ilcontiene caffeina, un noto stimolante che può aumentare l’energia e la vigilanza. Ma i suoi benefici vanno oltre la semplice stimolazione fisica. La ricerca suggerisce che dosi moderate di caffeina possono migliorare il tono dell’umore, la sensazione di piacere e ridurre l’ansia. Questo è in parte dovuto al rilascio di serotonina, spesso chiamata l’“ormone del”, che gioca un ruolo ...