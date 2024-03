Un altro suicidio nelle carceri campane | il quinto nel 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUndella Campania. Stavolta si è tolto la vita un detenuto straniero, Robert, di 33 anni, nel penitenziario di Secondigliano. È ilin Campania, da inizio. Lo rende noto il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, secondo cui “il tasso di suicidi in carcere è 20 volte superiore ai suicidi delle persone libere. Occorrono risposte concrete qui e ora, prima che ci sia l’irreparabile”.“Le motivazioni che spingono al– aggiunge – sono molteplici. Robert L. era un senza fissa dimora entrato in carcere per omicidio. Era balzato agli onori della cronaca nell’agosto del 2019 per essere stato l’unico detenuto evaso dal carcere di Poggioreale in cento anni di ...