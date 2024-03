Un aereo precipita e si schianta | è caccia alle scatole nere | VIDEO

(Di martedì 12 marzo 2024) Unmilitare russo con 15 persone a bordo èto poco dopo il decollo da una base aerea nella Russia occidentale. Lo schianto è avvenuto nella cittadina di Ivanovo, situata trecento chilometri circa a nordest di Mosca. La probabile causa dell'incidente sarebbe un incendio del motore, riferisce un comunicato del Ministero della Difesa russo. Il velivolo trasportava otto membri dell'equipaggio e sette passeggeri. "Ora sono in corso lavori di ricerca. Secondo i dati preliminari, tutte le persone a bordo sono morte", ha detto l'interlocutore dell'agenzia di stampa Tass, aggiungendo che è in corso anche la ricerca di registratori di volo, ossia

