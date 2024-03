Ultras Napoli | il nuovo coro cantato per le strade di Barcellona – VIDEO

(Di martedì 12 marzo 2024) I tifosi delsono arrivati in massa aper sostenere la squadra: tra lecatalane risuona ildegli. Cresce l’attesa perdi questa sera. Il calcio d’inizio del delicato match di questa sera è fissato per le ore 21. Gli azzurri sono chiamati all’impresa contro i campioni delper poter passare il turno e raggiungere i quarti di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. I tifosi delhanno compreso benissimo l’importanza del match che attende i propri beniamini e sono arrivati in massa aper sostenere la squadra. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, collega di Sky Sport, questa sera allo Stadio ...

Sale l’allerta sicurezza per Barcellona-Napoli : attese migliaia di tifosi del Napoli in trasferta, massima attenzione per evitare scontri con i radicali blaugrana. Sale l’allerta sicurezza in ... (napolipiu)

Brutto spettacolo sugli spalti a San Siro, Striscioni razzisti contro il Napoli , gli ultras del Milan rincarano la dose: messaggio d’odio Lo spettacolo visto in campo domenica sera, durante ... (spazionapoli)

La Generazione Vincente Napoli Basket vince in rimonta su Treviso, ma il vero spettacolo è quello che si è vissuto sugli spalti del palazzetto. Per una Napoli del calcio che sta vivendo un’annata ... (spazionapoli)

Napoli, tutto pronto per questa sera. Roma: Ndicka convocato con la nazionale ivoriana: Alle 21 il fischio d'inizio della sfida contro il Barcellona. Il difensore chiamato dalla sua rappresentativa per due partite in Francia ...corrieredellosport

Barcellona Napoli, Politano: «Vogliamo passare il turno di Champions»: Le parole in conferenza stampa di Politano prima della sfida tra il suo Napoli e il Barcellona. Ecco le dichiarazioni In conferenza stampa, Politano ha voluto parlare così della sfida tra Barcellona e ...calcionews24

Inter-Napoli, la morte di Dede pesa ancora: al Meazza niente tifosi dalla Campania: La decisione del prefetto di Milano Claudio Sgaraglia per la partita del 17 marzo. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive evidenzia come il "desiderio di vendetta" degli ...laprovinciadivarese