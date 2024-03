Ultime Notizie Roma del 12-03-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano rigno naturali After in apertura comunità dei servizi segreti statunitensi affermato che la vitalità come leader del primo ministro italiano Benjamin Netanyahu è in pericolo lo ha dichiarato in un rapporto consegnato al Congresso di l’ufficio del direttore dell’intelligence Nazionale ricordino alle 18 agenzia di intelligence statunitensi la vitalità di Netanyahu come leader e la sua coalizione di governo composto da parte di estrema destra e ultraortodossi che hanno perseguito politiche intransigenti sulla questione palestinese di sicurezza potrebbero essere in pericolo si legge nel rapporto che viene pubblicato annualmente intelligente statunitense ritiene inoltre che all’interno di Israele la fiducia nella capacità in italiano di governare ci sia approfondita ...