Ultime Notizie Roma del 12-03-2024 ore 16 | 10

(Di martedì 12 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno lana italiana Caio Giulio ha battuto altri due droni aerei in attuazione del principio di autodifesa nel Mar Rosso nell’ambito dell’operazione dell’Unione Europea l’operazione al compito di difendere la libertà di navigazione le rotte commerciali il 2 marzo il cacciatorpediniere italiano aveva inventato un altro attacco degli juti abbattendo un drone che la Marina Militare Italiana garantisce la libera navigazione e protegge i nostri mercantili Fieri dei nostri marinai ha scritto sui social il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio tajani complimentandosi con l’equipaggio della Duilio per l’azione odierna il Mar Rosso del Canale di Suez e sono uno slancio vitale per la nostra economia ha detto il Ministro della Difesa Guido Crosetto intensità la pericolosità delle azioni degli ...