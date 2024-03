Ultime Notizie Roma del 12-03-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

nel dell'operazione militare navale aspide dell'Unione Europea nel Mar Rosso la nave Duilio abbattuto due droni aerei in attuazione del principio di autodifesa l'ho reso noto il Ministero della Difesa il cacciatorpediniere lanciamissili della Marina circa 10 giorni fa aveva sventato un altro attacco degli urti abbattendo un drone dipendente del Colosso aerospaziale statunitense Boing che aveva denunciato pubblicamente violazione degli standard di sicurezza nei processi di produzione degli aerei di linea della compagnia è stato ritrovato senza vita lo riferiscono i media statunitensi secondo cui 62 anni ingegnere con oltre 30 anni di carriera in banca assunto il ruolo di responsabile di qualità è morto sabato fare per una ferita di arma da fuoco autoinflitta